– В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде, но это зависит от образа жизни. Я строгий человек, мне не нужно много денег.
Напомним, испанский специалист Рауль Рианчо ранее работал в московском “Спартаке”. В 2018 году он был назначен на должность ассистенте главного тренера команды. В октябре он стал временно исполнять обязанности рулевого красно-белых. В ноябре Рианчо покинул российский клуб.
Источник: Sport24
Рианчо: в Москве жить так же дорого, как и в Мадриде
Экс-тренер “Спартак” Рауль Рианчо сравнил цены в Москве и Мадриде.
Фото: Sport24