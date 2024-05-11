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Рианчо: в Москве жить так же дорого, как и в Мадриде

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Экс-тренер “Спартак” Рауль Рианчо сравнил цены в Москве и Мадриде.
Фото: Sport24
– В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде, но это зависит от образа жизни. Я строгий человек, мне не нужно много денег.

Напомним, испанский специалист Рауль Рианчо ранее работал в московском “Спартаке”. В 2018 году он был назначен на должность ассистенте главного тренера команды. В октябре он стал временно исполнять обязанности рулевого красно-белых. В ноябре Рианчо покинул российский клуб.

Источник: Sport24

Спартак Рауль Рианчо
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