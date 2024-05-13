"Во многих последних матчах нам просто не хватало фортуны. Команда старается играть хорошо. В матче против "Спартака" в том числе. В каждом матче результат определяли детали. Мы правда стараемся играть хорошо, быть смелыми, использовать свои шансы… Нет, проблема не в уходе Ивича. Все тренеры имеют свои положительные стороны, и иногда так складываются обстоятельства, что просто не приходит результат", - цитирует Оласу Metaratings.
В 28-м туре РПЛ "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" со счётом 0:1, единственным забитым мячом отметился Роман Зобнин. После 28-ми сыгранных туров южане занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего московского "Динамо" на три очка. Напомним, что "быки" по итогам первой части сезона лидировали в чемпионате, однако после зимней паузы команда не одержала ни одной победы в трёх матчах и главный тренер Владимир Ивич был отправлен в отставку, а на его место был назначен Мурад Мусаев, который ранее работал в клубе. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с "Сочи", который занимает последнее место в турнирной таблице.
Защитник "Краснодара" Оласа - о результатах команды: проблема не в уходе Ивича
Защитник "Краснодара" Лукас Оласа высказался об игре команды после ухода Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"