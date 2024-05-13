"Да, у нас всё будет хорошо. В оставшихся матчах постараемся выиграть", - цитирует Эмерсона "Матч ТВ".
В 28-м туре "Урал" на выезде сыграл в безголевую ничью с воронежским "Факелом". После 28-ми сыгранных туров команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 29 очков. В следующем туре уральцы примут на своём поле "Оренбург", а в заключительном туре сыграют на выезде с московским ЦСКА.
Защитник "Урала" Эмерсон уверен, что команда останется в РПЛ
Защитник "Урала" Эмерсон уверен, что клуб из Екатеринбурга сохранит прописку в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"