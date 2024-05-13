"В "Спартаке" во время главенствования (Леонида) Федуна поменялось 15-16 тренеров. Тренеры виноваты или тот, кто их приглашал, не понимая, кого берет, а потом увольняет? Безобразие, как они руководят клубами и как относятся к тренерской профессии", - высказался Ловчев.
Леонид Федун с 2004 по 2022 год владел 32% акций московского клуба и был президентом. Также он занимал пост председателя совета директоров, в его состав он взял на работу свою супругу Зарему Салихову. Она возглавлял комитет по аудиту и вознаграждениям. В 2022 году Федун передал акции компании "Лукойл" и покинул клуб, вместе с ним ушла Салихова.
Нынешнее руководство "Спартака" в апреле отправила в отставку Гильермо Абаскаля. Вместо него подготавливать команду к матчам стал член тренерского штаба Владимир Слишкович, сейчас он занимает должность временно исполняющий обязанности главного тренера. Под его руководством "красно-белые" пока ни разу не проигрывали и идут на пятом месте в чемпионате России, имея в активе 46 очков за два тура до финиша.
Источник: РИА Новости
Ловчев – о Федуне в "Спартаке": безобразие, как они руководят и как относятся к тренерской профессии
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев раскритиковал частую смену тренеров в московском клубе при Леониде Федуне.
Фото: "Матч ТВ"