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Ловчев – о Федуне в "Спартаке": безобразие, как они руководят и как относятся к тренерской профессии

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Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев раскритиковал частую смену тренеров в московском клубе при Леониде Федуне.
Фото: "Матч ТВ"
"В "Спартаке" во время главенствования (Леонида) Федуна поменялось 15-16 тренеров. Тренеры виноваты или тот, кто их приглашал, не понимая, кого берет, а потом увольняет? Безобразие, как они руководят клубами и как относятся к тренерской профессии", - высказался Ловчев.

Леонид Федун с 2004 по 2022 год владел 32% акций московского клуба и был президентом. Также он занимал пост председателя совета директоров, в его состав он взял на работу свою супругу Зарему Салихову. Она возглавлял комитет по аудиту и вознаграждениям. В 2022 году Федун передал акции компании "Лукойл" и покинул клуб, вместе с ним ушла Салихова.

Нынешнее руководство "Спартака" в апреле отправила в отставку Гильермо Абаскаля. Вместо него подготавливать команду к матчам стал член тренерского штаба Владимир Слишкович, сейчас он занимает должность временно исполняющий обязанности главного тренера. Под его руководством "красно-белые" пока ни разу не проигрывали и идут на пятом месте в чемпионате России, имея в активе 46 очков за два тура до финиша.

Источник: РИА Новости

Евгений Ловчев Леонид Федун Спартак
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