"Спартак" вообще не заслуживал поражения! Столько моментов команда не создавала больше ни в одном матче сезона... Каждый футболист имел два-три шанса отличиться! Давно не видел такого невезения. Катастрофа какая-то. Латышонок поймал кураж, все вытащил", - цитирует Шикунова "СЭ".
Вчера, 14-го мая, московский "Спартак" уступил калининградской "Балтике" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 1:0 и выбыл из борьбы за трофей. Единственным забитым мячом в той встрече отметился центральный защитник калининградцев Кевин Андраде. После 28-ми сыгранных туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своём активе 46 очков. В апреле руководство клуба отправило главного тренера Гильермо Абаскаля в отставку, временно исполняющим его обязанности стал Владимир Слишкович.
Шикунов: "Спартак" не заслуживал поражения от "Балтики"
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов считает, что "красно-белые" не заслужили вылета из Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"