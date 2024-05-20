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Камоцци: Джикия – легенда "Спартака", с этим не поспоришь

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об уходе Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"Трудно в это поверить, что Георгий покидает "Спартак". Это отличный игрок и хороший человек. Джикия – легенда "Спартака". С этим не поспоришь", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Вчера, 19-го мая, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над казанским "Рубином" со счётом 3:1. Этот матч стал последним на "Лукойл Арене" для Георгия Джикии в футболке "красно-белых".

Джикия выступал за "Спартак" с января 2017 года - защитник провёл за московский клуб 215 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 5 миллионов евро.

Спартак Франко Камоцци Георгий Джикия
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