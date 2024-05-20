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Источник: "Спартак" намерен продать Классена. Игрок хочет остаться, но мешает высокая зарплата

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Московский "Спартак" ищет способы расстаться с 23-летним защитником Леоном Классеном, сообщил источник.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, клуб рассмотрит трансферные предложения или аренду после окончания текущего сезона. Сам игрок хочет остаться в стане "красно-белых", но проблемой может стать его высокая зарплата, другие клубы готовы платить защитнику в два, а то и в три раза меньше.

Действующее трудовое соглашение Классена со "Спартаком" рассчитано до июня 2025 года, по оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет полмиллиона евро. В текущем сезоне Классен сыграл в шести матчах во всех турнирах, из которых только дважды выходил в старте, на его счету одна голевая передача.

Источник: Metaratings

Леон Классен Спартак
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