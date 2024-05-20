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"Локомотив" интересуется полузащитником "Сочи" Кириллом Кравцовым

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Московский "Локомотив" интересуется полузащитником "Сочи" Кириллом Кравцовым, сообщил источник.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, с большой доли вероятности Кравцов покинет "Сочи" по окончании сезона. Помимо "железнодорожников", игроком интересуется тренерский штаб "Ростова".

Рыночная стоимость полузащитника оценивается 1,2 миллиона евро. Ранее сочинский клуб выкупил футболиста у "Зенита" за 835 тысяч рублей. В текущем сезоне Кравцов сыграл за южан 28 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.

Источник: Metaratings

Кирилл Кравцов Локомотив
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