"Тюкавин - зверь, просто красавец. Смотрю на его игру - и глаза радуются, что в России есть такой сильный нападающий. Тюкавин если не лучший футболист РПЛ, то точно один из лучших. Мне кажется, ментально Тюкавин уже готов к переезду в другой чемпионат. Ему надо сто раз подумать и сделать правильный выбор", - цитирует Дьякова "Матч ТВ".
В текущем сезоне нападающий Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" 37 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что португальская "Бенфика" и мадридский "Атлетико" заинтересованы в трансфере Тюкавина. После 29-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка.
Дьяков: Тюкавин - зверь, просто красавец, он один из лучших игроков в РПЛ и готов к переезду в Европу
Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о нападающем "бело-голубых" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"