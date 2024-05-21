"Не могу сказать, что я доволен своими игровым временем. Каждый футболист вне зависимости от возраста хочет получать игровое время, но решение принимает тренер. С Личкой у меня хорошие отношения, никаких проблем нет. Да и сейчас самое важное, что "Динамо" в шаге от чемпионства. В данном моменте не имеет значения, играю я или нет", - цитирует Гагнидзе Metaratings.
В текущем сезоне грузинский полузащитник Лука Гагнидзе провёл за московское "Динамо" 15 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в два миллиона евро, контракт Гагнидзе с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 29-ти сыгранных туров команда Марцела Лички лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 "бело-голубые" на выезде сыграют с "Краснодаром", который занимает третью строчку и отстаёт от "Динамо" на три очка.
Гагнидзе: "Динамо" в шаге от чемпионства, в данном моменте не имеет значения, играю я или нет
Полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе высказался о своём игровом времени.
Фото: ФК "Динамо"