"Хочешь кого-то рассмешить - расскажи о своих планах. Я верю, что мы его можем заинтересовать. Почему нет? Джикия - амбициозный парень, Гаджи Муслимович его хорошо знает, я знаю. Ему есть чего достигать", - заявил Газизов.
Ранее московский "Спартак" объявил об уходе капитана команды Георгия Джикии в конце сезона. В последнем домашнем матче чемпионата России в 29-м туре против "Рубина" Джикия появился на поле с первых минут. Контракт защитника истекает 31-го мая 2024-го года.
Ранее сообщалось, что услуги Георгия Джикии, который с первого дня лета станет свободным агентом, предлагались нескольким московским клубам. В числе претендентов на футболиста также называется "Ростов".
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев также заявлял о желании видеть Джикию игроком "бело-голубых". "Динамо" занимает 2-е место в Первой лиге, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. Таким образом, клуб обеспечил себе выход в РПЛ на будущий сезон за тур до конца чемпионата.
Источник: "Чемпионат"
Газизов - о возможном трансфере Джикии в "Динамо" Махачкала: хочешь кого-то рассмешить - расскажи о своих планах
Гендиректор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов высказался о возможном трансфере Георгия Джикии в клуб.
Фото: "Чемпионат"