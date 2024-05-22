"Тюкавин - игрок, который на виду. К нему есть определённый интерес с учётом того, что он уже показал, что имеет большое будущее. Рынок в ближайшее время будет давать ответ, насколько его трансфер в Европу возможен. Перейти в "Атлетико" Мадрид ему может быть сложнее. В этой команде очень много хороших игроков. Вряд ли Тюкавин может быть в шорт-листе мадридского "Атлетико" - пока он не соответствует их требованиям", - заявил Барбоза.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что мадридский "Атлетико" проявляет интерес к нападающему сборной России и московского "Динамо" Константину Тюкавину. В текущем розыгрыше РПЛ на счету 21-летнего форварда 25 результативных действий в 29-ти матчах. Тюкавин отметился 15-ю голами и 10-ю голевыми передачами.
Во время зимней паузы в чемпионате России Константин Тюкавин подписал с "Динамо" новый долгосрочный контракт. Новое соглашение рассчитано до лета 2028-го года. По данным источников, в контракт включена сумма отступных для иностранных клубов, которая составляет 20 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Агент Барбоза: вряд ли Тюкавин может быть в шорт-листе "Атлетико" Мадрид - пока он не соответствует их требованиям
Агент Пауло Барбоза прокомментировал слухи об интересе "Атлетико" к форварду московского "Динамо" Константину Тюкавину.
Фото: "Чемпионат"