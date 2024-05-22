"Чемпионская гонка уже зависит не только от нас, наше дело - сделать максимум в последнем туре. Мы сами допустили такую ситуацию, поэтому придется надеяться на других. Такой интриги в чемпионате не было очень долго, на моей памяти не было, чтобы три команды претендовали на чемпионство, так еще и все решалось в последней игре. Уникальный случай", - цитирует Тимощука "Матч ТВ".
После 29-ти туров Премьер-лиги санкт-петербургский "Зенит" располагается на 2-й строчке в турнирной таблице. В активе "сине-бело-голубых" 54 очка. У лидирующего в чемпионской гонке "Динамо" 54 очка. Третьим претендентом на победу в турнире остается "Краснодар", у которого 53 очка.
В рамках заключительного 30-го тура РПЛ "Краснодар" и "Динамо" сойдутся в очном матче. "Зенит" в параллельной игре примет на своем поле "Ростов". Подопечные Сергея Семака смогут защитить чемпионский титул только в случае собственной победы над "Ростовом" и победы "Краснодара" над "Динамо". "Бело-голубым" в заключительном туре достаточно сыграть вничью в собственном матче, поскольку "Динамо" опережает "Зенит" по дополнительным показателям.
Тимощук - о шансах "Зенита" на победу в РПЛ: мы сами допустили такую ситуацию, поэтому придется надеяться на других
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"