"Из всех трёх команд – я в любом случае болею за "Зенит". Но тут всё в руках "Динамо": самое главное не проиграть – и они чемпионы. Если они готовы стать чемпионами – должны это сделать. Получится или нет — это уже другой вопрос. У "Зенита" будет тяжёлая игра с "Ростовом", но я думаю, что они выиграют", - сказал Оздоев.
В 30-м заключительном туре решится, какой из клубов станет чемпионом России. Лидер - московское "Динамо", в активе подопечных Марцела Лички 56 очков, у "Зенита" 54 набранных балла и второе место в турнирной таблице, "Краснодар" идет на третьей строчке с 53-мя очками. В решающих играх сезона динамовцы отправятся в гости к "быкам", а "Зенит" сыграет домашний матч с "Ростовом" Валерия Карпина.
Источник: Фото: "Чемпионат"
Оздоев - о чемпионской гонке в РПЛ: болею за "Зенит", но все в руках "Динамо"
Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев рассказал, за какой клуб он болеет в чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК ПАОК