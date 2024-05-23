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Юран: я перезарядился и готов к работе. Руки уже чешутся

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Российский тренер Сергей Юран, уволенный из "Нижнего Новгорода", заявил, что снова готов вернуться к тренерской работе.
Фото: ФК "Пари НН"
"Я перезарядился и готов к работе. Руки уже чешутся. В Нижнем Новгороде тоже был опыт — ещё раз подтвердить, что если говорю, что что-то сделаю, то я всегда это делаю. Хочется окунуться в работу. Футбол — это наркотик, поэтому без него никуда (смеётся). Только не к сожалению, а к счастью", - сказал Юран.

Сергей Юран возглавлял "Пари Нижний Новгород" год, с апреля 2023 года по апрель 2024-го. В 43 матчах команда одержала 13 побед, 6 ничьих и проиграла 24 раза. В конце апреля Юрана уволили с должности главного тренера, вместо него назначили сербского специалиста Сашу Илича. Под руководством нового тренера нижегородцы в последних двух играли с общим счетом 12:3 - 6:1 против "Сочи" и 2:6 против ЦСКА. Последний раз "Пари НН" побеждал 9 марта. За один тур до финиша РПЛ клуб занимает 14 место с 29-ю набранными очками.

Источник: My Webpage

Сергей Юран
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