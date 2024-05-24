- Этот сезон может стать переломным в плане доминирования "Зенита". У них нет таких ярких лидеров, которые были раньше, - Халк, Малком, Витсель. Пришли молодые футболисты с потенциалом, но как они будут развиваться и прогрессировать? Наш чемпионат не усреднился, просто команды хорошо усилились. У всех есть хорошие футболисты. ЦСКА пока не хватает ресурсов, но будут усиливаться. Думаю, что такой гегемонии "Зенита" уже не будет, - передаёт слова Ташуева "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга неизменно становился чемпионом Российской премьер-лиги в пяти последних сезонах, гарантируя себе первое место за несколько туров до завершения национального первенства. В текущем сезоне сине-бело-голубые за тур до финиша занимают второе место, отставая от лидирующего московского "Динамо" на 2 очка.
Шестое подряд чемпионство "Зениту" может принести только собственная домашняя победа над "Ростовом" в заключительном 30 туре в сочетании с победой "Краснодара" над "Динамо" в параллельном матче.
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Ташуев: у "Зенита" нет ярких лидеров, которые были раньше. Думаю, такой гегемонии уже не будет
Экс-главный тренер "Факела" Сергей Ташуев высказался об общем раскладе сил в чемпионате России.
Фото: РИА Новости