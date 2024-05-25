- Не думаю, что он продолжит карьеру в каком-то московском клубе. Можно назвать такие варианты, как "Рубин" и "Ростов". Больше верю в его переход туда, - передаёт слова Аленичева "Чемпионат".
Ранее пресс-служба московского "Спартака" официально объявила, что клуб не будет продлевать истекающий контракт с 30-летним центральным защитником и капитаном команды Георгием Джикией, который выступал за красно-белых с января 2017 года. В текущем сезоне на счету игрока 12 матчей за "Спартак" во всех турнирах без результативных действий.
Аленичев предположил, в какие клубы может перейти Джикия
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о возможных вариантах продолжения карьеры после ухода от красно-белых защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"