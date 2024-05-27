"Пока ничего не обсуждали с "Ростовом" относительно будущего Медведева. Есть варианты, предложения от других клубов. При этом мы рассмотрим предложение "Ростова", если поступит новое соглашение", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Никита Медведев провёл 17 матчей за "Ростов", пропустил 21 мяч и трижды сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего вратаря в 400 тысяч евро, контракт игрока с клубом истекает этим летом. Напомним, что ранее клуб объявил, что голкипер Сергей Песьяков покидает клуб в качестве свободного агента. Команда Валерия Карпина завершила сезон на седьмой строчке в итоговой турнирной таблице сезона-2023/2024.
Агент Медведева: пока ничего не обсуждали с "Ростовом" относительно будущего, есть предложения от других клубов
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы голкипера "Ростова" Никиты Медведева, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"