– Андрей Лунев — первый номер в списке приобретений “Динамо” на вратарскую позицию. Между игроком и клубом ведутся переговоры.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в летнее трансферное окно московское “Динамо” хочет подписать Андрея Лунева.
Напомним, действующее трудовое соглашение Лунева с “Карабахом” рассчитано до июня текущего года. За клуб из Азербайджана он выступает с лета 2023 года.
Источник: Sport24
Экс-агент Лунева: между Андреем и “Динамо” ведутся переговоры
Антон Смирнов, бывший представитель вратаря сборной России и “Карабаха” Андрея Лунева, сообщил, что голкипер ведет переговоры с московским “Динамо”.
Фото: Getty Images