"Сезон пролетел. Вроде вылетели недавно, но год прошел, и мы вернулись сразу же, с первого раза, поэтому приятно. Отдохнем до 6?го числа, там у нас начинается программа, которую нам скинули. С 16 июня начинаются сборы. Задача на сезон одна - всегда выигрывать в каждом матче и будем стараться занять как можно высокое место. У нас хорошая команда", - заявил Магомедов.
Подмосковные "Химки" завершили сезон на 1-м месте в турнирной таблице Первой лиги и вернулись в РПЛ спустя всего год после вылета. Команда набрала 66 очков по итогам 34-х туров и возглавила турнирную таблицу с отрывом в 5 очков от махачкалинского "Динамо". Обе команды получили прямые путевки в РПЛ на будущий сезон.
3-е и 4-е место по итогам сезона достались "Акрону" и тульскому "Арсеналу". Команды оспорят право выступать в РПЛ в сезоне 2024/25 в стыковых матчах. Соперниками "Акрона" и "Арсенала" станут, соответственно, "Урал" и "Пари НН". Матчи пройдут 29-го мая и 1-го июня.
Источник: "Матч ТВ"
Магомедов: задача "Химок" на сезон в РПЛ одна - всегда выигрывать в каждом матче. У нас хорошая команда
Хавбек "Химок" Бутта Магомедов поделился планами команды после возвращения в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"