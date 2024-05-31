По информации источника петербуржский клуб ищет варианты усиления своей линии атаки и готовы расстаться с Изидором. Сообщается, что к нему есть интерес из Франции, однако речь идет об аренде, а не о полноценном трансфере, что не устраивает "Зенит".
Ранее стало известно, что петербуржцы выкупили форварда у московского "Локомотива", с ним заключили контракт на два года. В прошедшем сезоне Изидор сыграл в 26 матчах и забил четыре гола, на его счету также одна голевая передача.
Источник: "Евро-Футбол"
Источник: "Зенит" готов отпустить нападающего Изидора, которого выкупил из "Локомотива"
"Зенит" не против отпустить 23-летнего французского нападающего Вильсона Изидора, который был выкуплен у "Локомотива". Агент игрока ищет варианты в Европе.
Фото: ФК "Зенит"