"Есть желание заполнить (календарь) количеством матчей. На групповом этапе команды борются, это понятно. Но когда начинается стадия на вылет, команды выбывают, а потом получают еще один шанс, - это не совсем спортивный принцип. Нюансы есть, над Кубком работают. Наше дело — играть в футбол", - сказал Семак.
В Кубке России с сезона 2023/24 были включены "Путь РПЛ" и "Путь регионов". В первом случае клубы Российской Премьер-Лиги на начальном этапе разбиваются на четыре группы по четыре команды в каждой. Занявшие первые и вторые места в своей группе проходят в следующий этап, а команда, занявшая третье место, не вылетает из турнира, а спускается в "Путь регионов", где продолжает участие, имея возможность пробиться в более поздние стадии.
В текущем сезоне в суперфинале Кубка России вышли "Зенит" и калининградская "Балтика", которая перед выходом в финал смогла одолеть московский "Спартак" (1:0). Петербуржцы до этого одержали победу над ЦСКА (1:1, 5:4 по пен.).
Источник: "Матч ТВ"
Семак - о Кубке России: команды выбывают, а потом получают еще один шанс - это не совсем спортивный принцип
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о текущих правилах в Кубке России, согласно которым командам дается второй шанс после поражения.
Фото: ФК "Зенит"