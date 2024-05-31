- Четвёртое место удачным назвать нельзя, вошли бы в тройку - можно было бы говорить о том, что нормальный сезон. Конечно, это неудача, но увольнять Галактионова с его командой я смысла не вижу. Потому что после "а" нужно говорить "б". Хорошо, мы его уволим, дальше что? Кого опять - немцев снова, что ли? Когда принимали Галактионова, руководители понимали, что это молодой тренер, 40 лет, он набьёт много шишек, он будет допускать ошибки, с этим надо будет мириться, и этот этап он должен будет пройти, - передаёт слова Наумова Metaratings.ru.
Московский "Локомотив" по итогам сезона-2023/2024 занял четвёртое место в Российской премьер-лиге, набрав 53 очка в 30 матчах. Из Кубка России "железнодорожники" выбыли во втором этапе четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), уступив на выезде екатеринбургскому "Уралу" (0:1).
40-летний главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов возглавил красно-зелёных в ноябре 2022 года после длительного периода неудачной работы в клубе немецких тренеров. Сезон-2022/2023 "железнодорожники" завершили на восьмом месте, набрав 45 очков.
Наумов: увольнять Галактионова из "Локомотива" смысла не вижу. Кого вместо него - немцев снова, что ли?
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался по итогам сезона-2023/2024 для "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"