"Зенит" выкупил контракт Изидора? Каждому овощу свое время", - сказал Медведев.
В сезоне 2023/24 французский нападающий играл за "сине-бело-голубых" на правах аренды. Изидор принял участие в 20 матчах во всех турнирах и смог забить 2 гола. 27 мая футболист сообщил, что заключил контракт с петербуржский клубом сроком на два года.
Ранее стало известно, что "Зенит" готов рассмотреть предложения с продажей Вильсона, агент форварда ищет своему клиенту варианты продолжения карьеры во Франции.
Источник: "Чемпионат"
Медведев - о выкупе контракта Изидора: каждому овощу свое время
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о выкупе нападающего Вильсона Изидора у "Локомотива".
Фото: РИА Новости