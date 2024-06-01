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Медведев - о выкупе контракта Изидора: каждому овощу свое время

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о выкупе нападающего Вильсона Изидора у "Локомотива".
Фото: РИА Новости
"Зенит" выкупил контракт Изидора? Каждому овощу свое время", - сказал Медведев.

В сезоне 2023/24 французский нападающий играл за "сине-бело-голубых" на правах аренды. Изидор принял участие в 20 матчах во всех турнирах и смог забить 2 гола. 27 мая футболист сообщил, что заключил контракт с петербуржский клубом сроком на два года.

Ранее стало известно, что "Зенит" готов рассмотреть предложения с продажей Вильсона, агент форварда ищет своему клиенту варианты продолжения карьеры во Франции.

Источник: "Чемпионат"

Вильсон Изидор Зенит
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