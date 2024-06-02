"Есть вопросы по механизму, но это скорее технический вопрос. Мы обязательно пригласим зарубежных судей", - заявил Каманцев в беседе с "Матч ТВ".
Напомним, что ранее Павел Каманцев сообщал о заключении соглашения о сотрудничестве в области судейства с Саудовской Аравией и Белоруссией. Также он заявлял о переговорах с Китаем по обмену арбитров и технологий. Председатель судейского комитета РФС добавил, что Китай "не столь понятная для нас страна, надеемся, что в этом календарном году подпишем соглашение". Каманцев отметил, что заинтересованность со стороны китайцев есть.
Чемпионат России-23/24 завершился 25 мая, обладателем титула стал петербургский "Зенит", опередивший в последнем туре "Краснодар" и московское "Динамо".
Павел Каманцев рассказал, что РФС планирует привлекать иностранных судей в следующем сезоне РПЛ
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о планах РФС по привлечению иностранных судей на матчи Российской премьер-лиги.
Фото: РФС