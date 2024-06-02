"Да, такая возможность есть, мы рассматриваем его. Поступило ли ему уже предложение? Пока нет", - цитирует Мелик-Гусейнова "ТАСС".
Напомним, что ранее московский "Локомотив" объявил об уходе Артёма Дзюбы из клуба на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий провёл за "железнодорожников" 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро.
Гендир "Пари НН" заявил, что клуб может подписать Артёма Дзюбу
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном трансфере Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"