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Гендир "Пари НН" заявил, что клуб может подписать Артёма Дзюбу

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном трансфере Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Да, такая возможность есть, мы рассматриваем его. Поступило ли ему уже предложение? Пока нет", - цитирует Мелик-Гусейнова "ТАСС".

Напомним, что ранее московский "Локомотив" объявил об уходе Артёма Дзюбы из клуба на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий провёл за "железнодорожников" 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро.

Нижний Новгород Давид Мелик-Гусейнов Артем Дзюба
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