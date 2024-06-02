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В РФС сообщили о намерении обмениваться арбитрами с Китаем

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Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев рассказал о намерении обмениваться арбитрами с Китаем.
Фото: РИА Новости
"Это переговоры по обмену арбитрами, обмен технологиями, семинарами. С Китаем тяжёлая логистика, чтобы говорить о широком обмене, но мы стараемся находить любые варианты для сотрудничества", - сказал Каманцев.

Он уточнил, что со стороны китайской стороны тоже есть заинтересованность в обмене, РФС надеется подписать соглашение в текущем 2024 году.

Напомним, Российской футбольный союз договорился об обмене опытом с футбольной организацией Саудовской Аравии. Некоторые российский судьи уже летали в ближневосточную страну, чтобы обслуживать матчи внутреннего чемпионата.

Президент РФС сообщил о продолжении работы по возобновлению участия сборной России в официальных международных соревнованиях. С 2022 года национальная команда играет только в товарищеских встречах.

Источник: "Матч ТВ"

Павел Каманцев
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