С какими чувствами ухожу из "Зенита"? Только положительные. Четыре года — четыре чемпионства. Очень рад. Уверен, что дальше будет только лучше и интереснее. У меня только положительные эмоции. Не жалею об уходе из "Зенита"? Нет, не жалко.
Данил Круговой в январе текущего года подписал заочно подписал контракт с ЦСКА и был переведен в команду "Зенит-2". Контракт истекает уже 3 июня, после этого 26-летний крайний защитник официально станет игроком армейского клуба. Данил Круговой является воспитанником петербургского клуба, за главную команду "сине-бело-голубых" футболист провел 104 игры и забил два гола.
Источник: "Спорт день за днем"
Круговой: не жалко уходить из "Зенита". Уверен, что дальше будет только интереснее
Защитник Данил Круговой поделился своими ощущениями от ухода из петербуржского "Зенита".
Фото: РИА Новости