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Круговой: не жалко уходить из "Зенита". Уверен, что дальше будет только интереснее

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Защитник Данил Круговой поделился своими ощущениями от ухода из петербуржского "Зенита".
Фото: РИА Новости
С какими чувствами ухожу из "Зенита"? Только положительные. Четыре года — четыре чемпионства. Очень рад. Уверен, что дальше будет только лучше и интереснее. У меня только положительные эмоции. Не жалею об уходе из "Зенита"? Нет, не жалко.

Данил Круговой в январе текущего года подписал заочно подписал контракт с ЦСКА и был переведен в команду "Зенит-2". Контракт истекает уже 3 июня, после этого 26-летний крайний защитник официально станет игроком армейского клуба. Данил Круговой является воспитанником петербургского клуба, за главную команду "сине-бело-голубых" футболист провел 104 игры и забил два гола.

Источник: "Спорт день за днем"

Данил Круговой Зенит
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