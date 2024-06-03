"Игнашевич запомнился как тренер, с которым я вышел в РПЛ. Он - большой профессионал, который всегда старался побежать, как и мы. Игнашевич, наверное, один из лучших российских тренеров. У него все впереди. Он еще молодой, он еще покажет свой уровень", - сказал Гузина.
Футболист также рассказал, что Игнашевич давал советы игрокам, в частности о тонкостях противостояний защитников и нападающих. Напомним, Сергей Игнашевич стал главным тренером "Балтики" в октябре 2021 года, бывший игрок ЦСКА вывел команду в Российскую Премьер-Лигу. В минувшем сезоне "Балтика" набрала 26 очков и заняла 15-е место, вылетев из РПЛ в Первую лигу. Игнашевич и команда могут занести себе в актив выход в суперфинал Кубка России. В решающем матче калининградцы проиграли "Зениту" со счетом 2:1.
Источник: Sport24
Игрок "Балтики" Гузина - об Игнашевиче: большой профессионал, который всегда старался побежать, как и мы
Нападающий "Балтики" Гедеон Гузина поделился мнением о тренере Сергее Игнашевиче, который до недавнего времени тренировал калининградский клуб.
Фото: ФК "Балтика"