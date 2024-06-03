"Прошедший сезон показал абсолютное несоответствие тренерского штаба во главе Федотовым по уровню ментальности, результата, амбициозности для ЦСКА. Но это не значит, что Федотов – слабый тренер. Просто ЦСКА слишком большой клуб для Федотова. Он грамотный специалист, но не хватает масштаба, чтобы работать в ЦСКА", - сказал Габулов.
Сегодня, 3 июня, армейский клуб объявил об уходе Владимира Федотова. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, объясняя решение заявил, что команде нужна перезагрузка, а также обратил внимание на результаты команды. В завершившемся сезоне "красно-синие" заняли шестое место, набрав 48 очков. В Кубке России "армейцы" остановились в шаге от суперфинала, проиграв петербуржскому "Зениту" по пенальти (1:1, 5:4 пен.). Федотов возглавил ЦСКА в 2022 году, с командой он завоевал серебряные медали чемпионата, а также выиграл Кубок страны.
Журналист Иван Карпов сообщил, что руководство армейского клуба не будет назначать Сергея Игнашевича на должность главного тренера. В числе кандидатов - сербский специалист Марко Николич, который ранее возглавлял "Локомотив", а также другой серб, экс-наставник "Краснодара" Владимир Ивич. На примете у "армейцев" нынешний главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.
Источник: "Чемпионат"
Габулов - об увольнении Федотова: ЦСКА слишком большой клуб для него
Бывший голкипер ЦСКА, "Динамо" и сборной России Владимир Габулов прокомментировал увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера армейского клуба.
Фото: РФС