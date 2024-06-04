- Это был очень интересный и классный сезон, за которым было классно наблюдать. Задача "Ростова" на следующий сезон - быть как можно выше. Рад ли я как воспитанник "Зенита", что команда всё выиграла в этом сезоне? Расстроен, что всё выиграл не "Ростов", но рад за "Зенит", - приводит слова Вахании "Чемпионат".
23-летний правый защитник Илья Вахания в июле 2023 года на правах свободного агента перешёл из системы петербургского "Зенита" в "Ростов". Футболист является воспитанником клубной академии сине-бело-голубых, но не провёл ни одной игры за взрослую команду. В составе "Ростова" Вахания провёл 33 матча во всех турнирах (28 из них в Российской премьер-лиге), забил 2 гола и выполнил 2 результативных паса.
В июне 2024 года Илья Вахания был впервые в карьере вызван во взрослую сборную России. Ранее, в сентября 2023 года, футболист привлекался в национальную команду для игр молодёжным составом с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).
Вахания оценил прошедший сезон для "Ростова" и рассказал, что рад за "Зенит"
Правый защитник "Ростова" и воспитанник "Зенита" Илья Вахания подвёл итоги сезона-2023/2024.
Фото: ФК "Ростов"