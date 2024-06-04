"Поздравляю Марко Николича с назначением в такой серьёзный клуб! В таком назначении есть плюсы: он здорово раскрывает молодёжь и достигает результата. Поэтому это хороший союз между клубом и тренером", - цитирует Пименова "Чемпионат".
Сегодня, 4-го июня, московский ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера, ранее этот пост занимал Владимир Федотов, который был уволен из клуба вчера, 3-го июня. Под его руководством команда стала серебряным призёром чемпионата России и обладателем Кубка страны в предыдущем сезоне. По итогам сезона-2023/2024 "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков в 30-ти встречах.
Напомним, что Марко Николич возглавлял московский "Локомотив" в сезоне-2020/2021, последним местом работы сербского специалиста был эмиратский "Шабаб Аль-Ахли".
Пименов - о Николиче: он здорово раскрывает молодёжь и достигает результата
Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов высказался о назначении Марко Николича главным тренером ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"