"Когда увидим в клубе РПЛ? Думаю, нескоро это произойдет, судя по тому, как развиваются события. Вы же видите, что происходит. Всё время всплывают разные фамилии не наши, не российские. Поэтому пока так", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Александр Мостовой выступал за московский "Спартак", португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также за испанские "Сельту" и "Алавес". В июне 2020 года Мостовой открыл в Москве футбольную академию, которая носит его имя, на данный момент экс-игрок сборной России проходит обучение на тренера в академии РФС. Также Александр Мостовой был тренером медиафутбольной команды Fight Nights, которая под его руководством завершила сезон в Медиалиге на последнем месте.
Мостовой: когда буду работать в РПЛ? Нескоро - всё время всплывают разные фамилии не наши, не российские
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о своих перспективах возглавить клуб РПЛ.
Фото: "Чемпионат"