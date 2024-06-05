- Не думаю, что с Федотовым поступили правильно. Да, Федотов выступил неудачно для ЦСКА в этом сезоне, но если уж его менять, то на Игнашевича. Он свой, родной. Но это опять те, кто занимается приглашениями, и я не про Бабаева или Гинера, там другие силы комплектуют команду. Думаю, пройдёт и это время, когда мы одних сербов приглашаем, - передаёт слова Овчинникова Metaratings.ru.
Ранее стало официально известно, что московский ЦСКА расстался с главным тренером Владимиром Федотовым, возглавлявшим клуб с июня 2022 года. Под руководством Федотова красно-синие в сезоне-2022/2023 выиграли серебряные медали Российской премьер-лиги и Кубок России, а в сезоне-2023/2024 финишировали в национальном первенстве на шестом месте.
Новым наставником ЦСКА стал сербский экс-главный тренер "Локомотива" Марко Николич. Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в сезоне-2023/2024 вывел в Суперфинал Кубка России "Балтику", в РПЛ калининградцы заняли 15 место и выбыли в Первую лигу.
Валерий Овчинников: не думаю, что с Федотовым в ЦСКА поступили правильно. Если уж его менять, то на Игнашевича
Экс-главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников прокомментировал ситуацию с главным тренером ЦСКА.
Фото: РИА Новости