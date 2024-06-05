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Нигматуллин: Сафонов может показать себя в "ПСЖ". Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас

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Бывший вратарь сборной России и "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался о голкипере Матвее Сафонове, который близок к переходу в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"
"От таких предложений не отказываются, это прекрасный шанс играть в одном из лучших клубов Европы. Пусть там серьёзная конкуренция, но он самодостаточный вратарь, который может показать себя. Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас", - сказал Нигматуллин.

Журналист Фабрицио Романо ранее сообщал, что "Пари Сен-Жермен" практически согласовал переход 25-го голкипера "Краснодара", ожидается, что за российского вратаря заплатят 20 миллионов евро. Парижане видят в Сафонове большой талант, во французском клубе он столкнется с конкуренцией в лице первого номера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы. В минувшем сезоне Матвей Сафонов провел за "быков" все 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 27 мячей и в 11 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. Доннарумма в чемпионате Франции сыграл в 25 встречах и пропустил 20 мячей.

Источник: "РИА Новости Спорт"

Матвей Сафонов ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Руслан Нигматуллин
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