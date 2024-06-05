"Задача такая, чтобы выигрывать в каждом следующем матче. Глобальной задачи не стоит. Надо показать максимальный результат, который будет возможен. Сохранение прописки в РПЛ? Нет, мы должны желать большего", - сказал Газизов.
Махачкалинское "Динамо" впервые в истории вышло в РПЛ, в минувшем сезоне клуб занял второе место в Первой лиге, набрав 61 балл. Чемпионами стали подмосковные "Химки" с 66-ю набранными очками. Газизов высказывался по поводу шансов усилиться центральным защитником Георгием Джикией, который после окончания сезона покинул московский "Спартак" и сейчас находится в поиске нового клуба.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Газизов: сохранение прописки в РПЛ? Нет, мы должны желать большего
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о задачах, которые стоят перед клубом в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"