"Я представляю Соболева в клубе, которому он нужен, которому он очень нравится. Мне кажется, сейчас Соболев не так важен "Спартаку", как он этого заслуживает. В таком случае им лучше отпустить Александра туда, где его будут считать важным игроком основного состава", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Александр Соболев провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Соболев может перейти в петербургский "Зенит" за 30 миллионов евро уже этим летом. Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Камоцци: сейчас Соболев не так важен "Спартаку", им лучше отпустить его
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, считает, что красно-белым следует отпустить Александра Соболева в другой клуб.
Фото: ФК "Спартак"