"Конечно, Виктор настроен остаться в Краснодаре. У него действующий контракт, он успешно адаптируется в России и будет продолжать играть за "Краснодар", - цитирует Косту "Евро-Футбол".
Виктор Са перешёл в "Краснодар" из бразильского "Ботафого" в зимнее трансферное окно за 1,5 миллионов евро. Вингер провёл за "быков" тринадцать матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в два миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах. В заключительном туре южане на домашнем стадионе одержали победу над московским "Динамо" со счётом 1:0.
Агент игрока "Краснодара" Виктора Са высказался о будущем своего клиента
Футбольный агент Самуэль Коста, представляющий интересы вингера "Краснодара" Виктора Са, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"