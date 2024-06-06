"Кто талантливее: Тюкавин или Кокорин? Они схожи по таланту. Плюс-минус одинаково талантливые игроки. Оба резкие, быстрые. Кокорин был чуть помощнее и играл больше из глубины. Мог как слева в атаке сыграть, так и справа. Иногда действовал чуть в оттяжке. А Тюкавин - чистый нападающий. На Герда Мюллера похож по манере игры - тоже небольшого роста, коренастый такой", - заявил Колыванов.
В минувшем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 30-ти матчах "Динамо" в РПЛ. Все матчи в сезоне Тюкавин провел на позиции выдвинутого форварда. На его счету 15+10 по системе гол+пас в чемпионате. Рост Тюкавина - 180 сантиметров.
Александр Кокорин выступал за московское "Динамо" с 2008-го по 2016-й год. Сейчас 33-летний нападающий выступает в составе клуба "Арис" из чемпионата Кипра.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-игрок "Динамо" Колыванов: Тюкавин - чистый форвард, на Герда Мюллера похож по манере игры
Экс-футболист "Динамо" Игорь Колыванов сравнил нападающего "бело-голубых" со звездными форвардами прошлого.
Фото: ФК "Динамо"