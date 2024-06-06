"Слабейший "Зенит" сделал требл? Как говорится, всем хейтерам назло! Мы сами виноваты, что довели до такого. Все привыкли, что задолго до конца чемпионата мы становимся победителями. Тем интереснее для всех", - цитирует Анюкова "СЭ".
Санкт-петербургский "Зенит" завоевал требл по итогам сезона 2023/24. В начале сезона в матче за Суперкубок России был повержен ЦСКА (по пенальти). В чемпионате страны "сине-бело-голубые" завоевали золотые медали только в последнем туре, благодаря поражению "Динамо" от "Краснодара" и голу бразильца Артура на 86-й минуте.
В заключительном матче сезона "Зенит" одержал победу в Кубке России. В финальном матче за трофей подопечные Сергея Семака встречались с "Балтикой" (2:1), которая одержала победу в Пути регионов. Победный гол в компенсированное ко второму тайму время забил защитник Нуралы Алип.
Анюков: требл "Зенита"? Как говорится, всем хейтерам назло!
Экс-защитник "Зенита" Александр Анюков поделился мнением, что мотивировало "Зенит" бороться за победу во всех турнирах минувшего сезона.
Фото: ФК "Зенит"