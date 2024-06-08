- Работу Валерия Карпина в сборной я бы оценил как вполне успешную, а что касается его продления, то, несомненно, это нужно делать. В этих условиях зачем искать от добра добра? - цитирует Непомнящего Metaratings.ru.
55-летний главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил национальную команду в конце июля 2021 года. Под его руководством наши парни провели 18 матчей, в которых одержали 11 побед при 6 ничьих и 1 поражении, общая разность мячей в них составляет 38:7. 7 июня сборная России в товарищеском матче разгромила на выезде команду Белоруссии со счётом 4:0.
Валерий Непомнящий оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной России
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий дал оценку работе наставника национальной команды России Валерия Карпина.
Фото: РФС