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Дмитрий Хомуха считает, что в РПЛ надо менять лимит на легионеров

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Бывший советский футболист, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказался по поводу действующего лимита на легионеров в российской премьер-лиге.
Фото: Sport24
"Сейчас тенденция такова, что в РПЛ играют много иностранных футболистов, не превосходящих по уровню российских игроков. Нужно делать качественный лимит, приглашать футболистов с определенным количеством матчей за свои сборные. Подобный лимит был бы оправдан", - цитирует слова Хомухи "Советский спорт".

Напомним, что сейчас в РПЛ разрешено иметь 13 иностранцев, из которых 8 человек разрешено выпускать на поле одновременно. Также появился "налог на иностранцев": чем больше в составе клуба выступает легионеров, тем больше этот клуб платит в общий фонд, деньги с которого распределяются между командами, за которые играют российские футболисты до 23 лет. Деньги распределяются пропорционально количеству игроков. В Первой лиге разрешено 4 зарубежных футболистов в заявке, 3 из которых могут одновременно находится на поле.

Отметим, что и в РПЛ, и в Первой лиге граждане ЕАЭС (Евразийский экономический союз), в составе которого входят такие страны как Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, не считаются легионерами.

Дмитрий Хомуха Чемпионат России ПЛ Трансферы
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