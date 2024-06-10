"Может быть, с моей стороны прозвучит нескромно, но пока у "Зенита" есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами. В минувшем сезоне интрига была до последнего тура, "Динамо" и "Краснодар" имели шансы выиграть титул, но сильнее всех вновь стала команда Сергея Семака", - сказал Аленичев.
"Зенит" в шестой раз подряд и в девятый в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России. В минувшем сезоне судьба чемпионского титула решалась в последнем 30-м туре. Петербуржцы смогли добиться победы над "Ростовом" в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что пропустили первыми. Гол, который сделал "сине-бело-голубых" чемпионами, на 85-й минуте забил бразильский новичок команды Артур. Нападающий пополнил состав Сергея Семака в зимнее трансферное окно, вместе с ним пришли бразильский вингер Педро и бразильский защитник Нино. В коллективе также числятся бразильские полузащитники Вендел, Клаудиньо и защитник Дуглас Сантос.
Московское "Динамо" в своем решающем поединке уступило "Краснодару" с минимальным счетом 0:1, для победы в чемпионате динамовцам нужно было добыть ничью. В итоге "бело-голубые" довольствовали только бронзовыми медалями, а "быки" впервые в истории завоевали серебро.
Источник: "Матч ТВ"
Аленичев: пока у "Зенита" есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Дмитрий Аленичев оценил шансы клубов конкурировать с "Зенитом" в РПЛ.
Фото: РИА Новости