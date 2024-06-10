Как сообщает источник, Сергей Игнашевич является одним из кандидатов на пост главного тренера подмосковных "Химок". Ранее сообщалось, что также на эту должность претендует бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович.
Напомним, что Сергей Игнашевич 3 июня 2024 года объявил о своём уходе из калининградской "Балтики" после Суперфинала Кубка России против "Зенита" (1:2). В чемпионате России-23/24 "балтийцы" заняли итоговое 15 место и вылетели в Первую лигу.
Источник: "Чемпионат"
Сергей Игнашевич может возглавить "Химки"
Бывший тренер "Балтики" Сергей Игнашевич может возглавить подмосковные "Химки".
Фото: ФК "Балтика"