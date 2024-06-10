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Роберто Фернандес покинул "Балтику"

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Пресс-служба "Балтики" официально сообщила об уходе боливийского футболиста Роберто Фернандеса.
Фото: ФК "Балтика"
Фернандес покинул "Балтику" по истечению срока аренды. Игрок вернулся в "Боливар". В чемпионате России-23/24 боливиец провёл 29 матчей, забил 1 матч и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.

По итогам сезона 23/24 "Балтика" заняла 15 место, набрав 26 очков, и вылетела в Первую лигу.

Роберто Фернандес Балтика Чемпионат России ПЛ
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