"Мы сами это узнали только что из сети. Подтвердить или опровергнуть, что с Матвея сняли запрет на выезд - мы не можем. Также не могу подтвердить информацию о поступлении денежных средств. Только что мы проверили все счета, денег там нет. Если бы представители Сафонова оплачивали все в подразделении службы судебных приставов, то распределение средств происходит в течение суток. С учетом резонанса, приставы могут распределить средства и сегодня. Не понимаю, как вообще информация о выплате просочилась в СМИ", - заявил Шилов.
Ранее в прессе появилась информация о том, что с голкипера "Краснодара" и сборной России снят запрет на выезд из страны из-за задолженности по алиментам перед бывшей женой в размере 60-ти миллионов рублей. Сообщалось, что Сафонов погасил все долги и теперь может беспрепятственно покинуть Россию.
Напомним, интерес к Матвею Сафонову проявляет чемпион Франции "Пари Сен-Жермен". Парижский клуб готов заплатить за трансфер российского вратаря 20 миллионов евро с учетом бонусов, а самому игроку предлагается долгосрочный контракт до лета 2029-го года. По данным источников, о переходе Сафонова в "ПСЖ" будет объявлено в ближайшее время.
Источник: "Матч ТВ"
Адвокат бывшей жены Сафонова - о выплате алиментов: только что мы проверили все счета, денег там нет
Адвокат бывшей жены голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова Максим Шилов прокомментировал новости о том, что с футболиста сняли запрет на выезд из России.
Фото: официальный сайт "Краснодара"