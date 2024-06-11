"Тюкавин, Кассьерра, Кордоба - так выглядит тройка сильнейших нападающих РПЛ. Соболев? Он туда не входит. По итогам этого сезона точно. Может, в следующем сезоне его, что называется, прорвет", - заявил Колосков.
В сезоне 2023/24 Александр Соболев принял участие в 27-ми матчах "Спартака" в РПЛ. На счету форварда 5 голов и 6 голевых передач. Всего на счету Соболева 10+9 в 34-х матчах во всех турнирах. Контракт Соболева с красно-белыми рассчитан до лета 2026-го года.
Матео Кассьерра из "Зенита" стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив за сезон 21 мяч. Джон Кордоба из "Краснодара" и Константин Тюкавин поделили 2-ю строчку. На счету обоих нападающих по 15 забитых голов.
Источник: "РБ Спорт"
Колосков: Соболев не входит в число лучших нападающих РПЛ. Может, в следующем сезоне его прорвет
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступления форварда "Спартака" Александра Соболева в минувшем сезоне.
Фото: официальный сайт "Спартака"