"Желание попробовать себя в Европе похвально. Я всегда говорю, что переезд в другую страну - это новые эмоции. Определенно, стоит попробовать. Турция - добротный чемпионат, чем-то схож с нашим, но РПЛ пожёстче по дисциплине и самоотдаче. По жёсткости игры у нас посильнее чемпионат, чем у многих", - заявил Билялетдинов.
Ранее опорный полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас сообщил о желании перейти в клуб из топ-5 чемпионатов Европы, к которым в числе предпочтительных вариантов продолжения карьеры отнес турецкую Суперлигу. Контракт Карпукаса с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027-го года.
В минувшем сезоне на счету 21-летнего воспитанника железнодорожников 23 матча в РПЛ и еще 7 - в Кубке России. За весь сезон Карпукас отличился однажды. Transfermarkt оценивает молодого полузащитника сборной России в 6 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Экс-тренер "Локомотива" Билялетдинов - о словах Карпукаса: желание попробовать себя в Европе похвально
Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал слова хавбека "железнодорожников" Артема Карпукаса о желании продолжить карьеру в Европе.
Фото: РИА Новости