"Мы не комментируем процессы, мы освещаем результаты", - цитирует Медведева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" может приобрести полузащитника турецкого "Бешикташа" Жедсона Фернандеша - сообщалось, что турецкий клуб хочет выручить за своего игрока не менее 20-ти миллионов евро. Также сине-бело-голубые заинтересованы в переходе защитника Бахтиёра Зайнутдинова, который ранее выступал за московский ЦСКА. Рыночная стоимость игрока сборной Казахстана оценивается в пять миллионов евро, согласно версии интернет-портала Transfermarkt.
Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах "Зенита" с "Бешикташем"
Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах клуба с турецким "Бешикташем".
Фото: ФК "Зенит"