Московский "Локомотив" планирует сохранить в своем составе нападающего Максима Глушенкова на будущий сезон. Как сообщает "СЭ", "железнодорожники" предложили футболисту, которым интересуется "Зенит", новый контракт с повышением заработной платы. По данным источника, в новом соглашении будет пересмотрена и сумма отступных за игрока.
Ранее сообщалось, что "Зенит" близок к подписанию Максима Глушенкова. Сумма трансфера, по информации СМИ, должна составить 6 миллионов евро, а самому игроку будет предложен контракт с зарплатой, в два с половиной раза превышающей его нынешний оклад.
В минувшем сезоне РПЛ Глушенков принял участие в 29-ти матчах "Локомотива" в РПЛ. На счету форварда 6 голов и 18 результативных передач в чемпионате. Всего Глушенков оформил 8+21 по системе гол+пас в 38-ми матчах прошлого сезона во всех турнирах.
"СЭ": "Локомотив" предложил Глушенкову новый контракт с увеличением зарплаты, чтобы помешать трансферу в "Зенит"
Форвард "Локомотива" Максим Глушенков может заключить с "железнодорожниками" новый контракт.
Фото: "Чемпионат"